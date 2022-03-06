موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي والناتو للكف عن تزويد كييف بالأسلحة

موسكو-سانا

جددت وزارة الخارجية الروسية دعوتها الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو للكف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة تفاديا لتعريض الطيران المدني الدولي للخطر.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها في بيان اليوم “نجدد دعوتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو لوقف الضخ المتهور لأحدث أنواع الأسلحة إلى نظام كييف غير القابل للحياة تفاديا لظهور أخطار هائلة على الطيران المدني الدولي وغيره من المواصلات في أوروبا وخارجها”.

وحذرت زاخاروفا من خطر وقوع أنظمة التسليح عالية الدقة في أيدي الإرهابيين والعصابات الإجرامية معتبرة أن ظهور أنظمة مضادة للجو مثل “ستينغر” أو مضادات للمدرعات من أنواع “جافلين” و”كارل غوستاف” و”إنلو” في السوق السوداء وترسانات الشبكات الإرهابية “ليس سوى مسألة وقت”.

وأكدت زاخاروفا أن نظام “ستينغر” على سبيل المثال يشكل خطراً كبيراً على الطائرات المدنية بينما تعتبر مضادات المدرعات خطراً جسيماً على القطارات ومنشآت البنية التحتية.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا وبشكل مكثف بشحنات من الأسلحة الفتاكة والمعدات العسكرية المخصصة لحرب الشوارع والقتال في المناطق المدنية بينما وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تزويد كييف بدفعات جديدة من الأسلحة المتطورة.

وكان الكرملين أعلن مؤخرا أن السلطات الروسية ترصد ازدياد تدفق المرتزقة من عدة دول إلى أوكرانيا بينهم إرهابيون قاتلوا في سورية كما شهدت قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سورية أعداد وتدريب إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” من أجل نقلهم إلى أوكرانيا واستخدامهم في دونباس وفقا لبيان للاستخبارات الخارجية الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency