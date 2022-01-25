مقتل 18 شخصاً في اشتباك وحريق داخل ملهى ليلي في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

قتل 18 شخصاً على الأقل خلال اشتباك بين مجموعتين وحريق اندلع داخل ملهى ليلي في بلدة سوروغ بمقاطعة بابوا الغربية في إندونيسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آري نيوتو سيتياوان قائد شرطة سورونغ قوله في بيان “اندلع الاشتباك الليلة الماضية بين مجموعتين في الملهى ونجم عنه حريق في الطابق الأول أوقع هذا العدد من الضحايا ” مضيفاً “حاولنا إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص لكن بعد أن أخمد رجال الإطفاء الحريق هذا الصباح وجدنا هناك بعض الجثث”.

بدورهم أشار مسؤولون إلى أن ضحية واحدة تعرضت للطعن في الاشتباك بينما لقي 17 آخرون حتفهم في الحريق.

وتجري الشرطة الأندونيسية تحقيقات في السبب الذي أدى الى اندلاع هذا الحريق.

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