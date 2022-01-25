مصر تسجل 28 وفاة و1651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة المصرية 28 حالة وفاة و1651 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله بالفيروس هو 411749 في حين بلغ إجمالي الوفيات 22396 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 1803 متعافين من الإصابة بفيروس كورونا من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 345774 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة المصرية سجلت أمس 38 وفاة و1603 إصابات بفيروس كورونا.

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