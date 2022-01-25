الكاميرون يفوز على جزر القمر ويتأهل للدور الربع النهائي في كأس أمم إفريقيا

ياوندي-سانا

تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا عقب فوزه على منتخب جزر القمر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب أوليمبي بالكاميرون في الدور ثمن النهائي.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول طرد قائد منتخب جزر القمر نجيم عبدو في الدقيقة 7 بعد العودة إلى تقنية الفيديو “الفار”.

وسجل هدفي الكاميرون كل من اللاعبين توكو إيكامبي وفيسينت أبوبكر في الدقيقتين 29 و70 بينما سجل لمنتخب جزر القمر يوسف مشينغاما في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة مدافع جزر القمر شاكر الحدور في حراسة المرمى بسبب إيجابية فحوصات الكشف عن كورونا بالنسبة لحارسين وإصابة رياضية للثالث.

ويواجه المنتخب الكاميروني في الدور ربع النهائي منتخ غامبيا التي تفوقت على غينيا في وقت سابق بهدف وحيد.