معالجة انقطاع المياه وتوفير احتياجات الأهالي خلال جولة للمهندس مخلوف على قرى جبل الشيخ

ريف دمشق- سانا

معالجة مشكلة انقطاع المياه وتأمين الآليات اللازمة لفتح الطرقات وتوفير احتياجات الأهالي من الخبز والغاز كانت أبرز مخرجات جولة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران على عدد من قرى جبل الشيخ وصولاً إلى بلدة عرنة في ظل الظروف الجوية السائدة.

وطالب الأهالي خلال لقائهم الوزير مخلوف ومحافظ ريف دمشق بضرورة مد خط كهربائي مباشر إلى آبار مياه الشرب في عرنة للتخلص من معاناة انقطاع المياه المتكرر والتخفيف من ساعات التقنين الكهربائي في ظل هذه الظروف وزيادة كميات المازوت الموزعة للمنطقة.

وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير مخلوف أنه تم خلال الجولة تفقد الواقع الخدمي في مناطق جبل الشيخ الباردة في ظل تساقط الثلوج وتأمين الآليات اللازمة لفتح جميع الطرقات وتوفير احتياجات الأهالي من الخبز والغاز ومتابعة عملية توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت.

مخلوف أكد أنه تم التواصل مباشرة مع مديري المياه والكهرباء لإنهاء معاناة المواطنين فيما يخص المياه وتمت معالجتها.

محافظ ريف دمشق أشار من جهته إلى أن المحافظة حريصة على تقديم المزيد من الخدمات وزيادة كميات المازوت التي بوشر بتوزيعها منذ يومين.

عدد من المواطنين أشاروا أثناء حصولهم على الدفعة الثانية من مادة المازوت في بلدة رخلة إلى أن هناك استجابة مباشرة وسرعة في الإنجاز وقال المواطن فريد علامة إن الإسراع في التوزيع في ظل هذه الظروف الجوية الحالية مهم جداً رغم أن الكمية قليلة فيما بين المواطن أيمن أبو رافع أن الرسائل بدأت تتوارد للمواطنين والتوزيع بوشر به من يوم أمس.

أدهم صقر أحد موزعي المازوت لفت إلى أن سيارات توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت انتشرت في أنحاء المحافظة ولا سيما في المناطق الباردة رغم الظروف الجوية القاسية.

من جانب أخر اطلع الوزير مع محافظي دمشق وريف دمشق على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بمحافظة ريف دمشق.

مخلوف أشار إلى أن مدينة معارض السيارات هو مشروع مشترك ينفذ بالتعاون بين محافظتي دمشق وريفها لمعالجة مشكلة مكاتب السيارات وكل ما يتعلق بهذه المهنة من شركات ووكالات ومكاتب تأجير ومحلات اصلاح وبيع القطع بهدف تنظيم هذه المهنة والارتقاء بها وتخفيف الازدحام عن المدينة.

محافظ دمشق المهندس عادل العلبي ذكر في تصريح للصحفيين أن المحافظة وفرت الإمكانيات اللازمة وأمنت الآليات والعمال للإسراع في تنفيذ البنى التحتية التي تمت المباشرة بها منذ فترة وجيزة وقال إنه تم ترحيل نحو 50 ألف متر مكعب من الأتربة وعمليات الترحيل مستمرة لإتمام فتح الطرقات الرئيسية اللازمة للمدينة التي ستكون نموذجاً حضارياً يضم جميع ما يتعلق بالمهنة إضافة إلى ملحقات أخرى من المطاعم والمحال التجارية وغيرها.

المحافظة مستعدة لتقديم كل ما يلزم من مواد وآليات لإكمال العمل في المدينة بالسرعة الممكنة .. هذا ما أكده محافظ ريف دمشق وقال “هناك خطى حثيثة تبذل من قبل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات التي تسهم في إنجاح المشروع.

مدير مدينة معارض السيارات المهندس غاندي سليمان لفت بدوره إلى أن أعمال البنى التحتية خطت خطوات مهمة بعد الاجتماع الذي عقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً لتذليل جميع المشاكل المتعلقة بالملكيات مبيناً أن بعض الأعمال تخطت نسبة التنفيذ فيها 15 بالمئة.

سفيرة إسماعيل

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