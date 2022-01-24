حلج 600 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة

حماة-سانا

بلغت كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلج الفداء بحماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه نحو 600 طن من اجمالي الكمية المستلمة للموسم الحالي والبالغة 2344 طناً.

وأوضح مدير المحلج المهندس أسامة كيال في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الحلج أفرزت 310 أطنان بذور زراعية و190 طناً من بالات القطن المحلوج والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية مبيناً أن المحلج يعمل حالياً بوردية واحدة صباحية وبطاقة حلج تتراوح بين 40 و50 طناً يومياً علما أنه يمكن تشغيل وردية ثانية إذا اقتضت الحاجة.

ولفت كيال إلى أنه يتم تجميع بالات القطن المحلوج والبذور الزراعية في مستودعات مخصصة لهذا الغرض على أن يتم شحنها لاحقاً إلى الجهات المعنية وفقاً لقرار صادر عن إدارة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

يشار إلى أن محلج الفداء كان متوقفاً عن العمل خلال الموسم الماضي بسبب عدم وجود كميات كبيرة من القطن بينما بلغت الكميات المستلمة في الموسم قبل الماضي نحو 18 ألف طن.