إيران تعلن استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

طهران-سانا

أعلن مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي عن استعادة بلاده حقها بالتصويت في المنظمة الدولية اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وأوضح تخت روانجي في تصريح له أن استعادة طهران حقها بالتصويت في الأمم المتحدة جاءت بعد أن سددت مستحقاتها المتأخرة لصالح المنظمة الدولية لافتاً إلى أن القضية في عدم تسديد طهران لرسوم العضوية يعود لإجراءات الحظر الأمريكية الظالمة والأحادية والتي تحول دون تسديد البلاد لها في وقتها اللازم وليس لانها لا تمتلك هذه الموارد.

يذكر أن الولايات المتحدة وافقت أخيراً على تمكين إيران من استخدام بعض الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي في كوريا الجنوبية التي أعلنت بدورها استخدامها أكثر من 18 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لديها في تسديد رسوم عضوية إيران بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت.

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