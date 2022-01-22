اختتام الدورة التنشيطية المفتوحة بكرة الطاولة

دمشق- سانا

اختتمت منافسات الدورة التنشيطية المفتوحة بكرة الطاولة اليوم في نسختها السادسة والتي يقيمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع لاعب منتخبنا السابق عصام الحمصي بمشاركة 88 لاعباً و22 لاعبة.

وجاء أولاً بفئة الرجال عبيدة ظاظا وتلاه كل من يامن دندل وأحمد الحافظ وسالم ظاظا ووائل زعتر وأمجد حيدر وأكرم الحبشي وثابر عبيدو.

وبفئة الإناث حققت المركز الأول هند ظاظا تلتها ميريهان مسالخي وعبير زنوب وسعدة زنوب وميرال الطويل وجيما زيتون وبانة جبر وملاك القاق.

وحقق لقب زوجي السيدات هند ظاظا ومريهان مسالخي بالمركز الأول بينما كان لقب زوجي الرجال من نصيب عبيدة ظاظا ومحمد سالم ظاظا.

وفي الزوجي المختلط فاز عبيدة ظاظا وهند ظاظا بالمركز الأول.

يذكر أن عضو الاتحاد عماد منصور أشرف على البطولة بينما أدارها الخبير الرياضي بديع فتال وأشرف عليها تحكمياً الدولي محمد البريجع.

هناءصقور