النظام التركي يعتقل صحفية بتهمة (إهانة أردوغان)

أنقرة-سانا

اعتقل النظام التركي اليوم الصحفية سديف كباش ووضعها رهن الحبس الاحتياطي بذريعة “إهانة” رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان خلال مقابلة على إحدى القنوات التركية.

وأكدت نقابة الصحفيين التركية في بيان اليوم أن توقيف كباش يمثل “اعتداء خطيرا على حرية التعبير”.

وأوضح أوغور بويراز محامي الصحفية أن “كباش أوقفت الليلة الماضية من منزلها في اسطنبول واستجوبت ووضعت رهن الحبس الاحتياطي بعدما استشهدت بمثل على الهواء مباشرة فسر على أنه يستهدف أردوغان”.

وكانت الصحفية المعروفة على نطاق واسع في تركيا قالت يوم أمس عبر قناة “تيلي1” إن هناك مثلاً شهيراً جداً يقول إن الرأس المتوج يصبح أكثر حكمة لكننا نرى أن ذلك ليس صحيحاً فالثور لا يصبح ملكاً بدخول القصر بل إن القصر يصبح حظيرة لتعيد بعد ذلك نشر هذا المثل على حسابها على تويتر حيث يتابعها نحو 900 ألف مشترك.

يذكر أن النظام التركي شن على مدى السنوات الماضية حملات قمع واسعة لتقييد حريات الصحافة والإعلام وكم أفواه معارضيه لتصبح تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم وتحتل المراكز الأولى لأكثر البلدان قمعاً وإسكاتاً لأصواتهم.