وزير الثقافة يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي سبل تطوير الشراكات الإستراتيجية

دمشق-سانا

بحث وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، مع مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي، آفاق التعاون الاستثماري في القطاع الثقافي، وسبل تطوير الشراكات الإستراتيجية في مجال الاقتصاد الإبداعي.

وتناول الجانبان خلال اجتماع عقداه اليوم في دمشق، أهمية تهيئة بيئة استثمارية محفزة في القطاع الثقافي، وتطوير آليات التعاون في مجالات الصناعات الإبداعية، والتراث، والبنية التحتية الثقافية، بما يسهم في دعم مسارات التعافي والتنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للمبادرات المشتركة.

وأشاد الوزير صالح بدور المملكة العربية السعودية في إعادة تعريف العلاقة بين الثقافة والتنمية، من خلال نماذج استثمارية رائدة باتت تُحتذى إقليميًا، مشيراً إلى أن الاستثمار في الثقافة يُمثّل رافعة اقتصادية واجتماعية، لما له من أثر مباشر في بناء الإنسان وتعزيز الفضاءات العامة.

وأكد صالح، أن وزارة الثقافة تعمل على تنفيذ برنامج وطني بهذا الاتجاه، ضمن رؤية تنموية تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

بدوره أشار الدكتور الدبيخي، إلى أن التجربة السعودية في الاستثمار الثقافي تنبع من إيمان راسخ بدور الثقافة في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن اهتمام المملكة بتوسيع مجالات التعاون مع سوريا في هذا القطاع، وتبادل الخبرات، والعمل على مبادرات مشتركة في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة الثقافة، إلى توسيع آفاق التعاون الدولي في القطاع الثقافي، وبناء شراكات فاعلة تُعزّز دور الثقافة كمساحة للتنمية والإبداع، وتدعم تطوير الاقتصاد الإبداعي كأحد محاور العمل في المرحلة المقبلة.