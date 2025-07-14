إطلاق مبادرة “نورك يا حمص” لإنارة الطرقات بالطاقة الشمسية

حمص-سانا

ضمن مبادرة أهلية أطلق مجلس مدينة حمص بالتنسيق مع المحافظة حملة “نورك يا حمص” لإنارة طرقات المدينة والريف بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن حفل في فندق سفير حمص.

وتتضمن الحملة تقديم 4100 جهاز إنارة ضوئي، سيتم توزيعها ضمن أحياء وطرقات المحافظة، بالإضافة إلى 100 كاميرا للمراقبة.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار المهندس مصعب السلومي رئيس مجلس مدينة حمص إلى أن المبادرة تعتبر بداية لسلسلة مبادرات مجتمعية لتحسين الواقع الخدمي في المدينة بمشاركة أهلية وإشراف وتنفيذ ورشات مجلس المدينة، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع أجهزة الإنارة داخل الأحياء، وخاصة الأحياء التي تشهد عودة الأهالي إليها، بالإضافة لإنارة بعض الطرقات الرئيسية وجزء من الريف.

بدوره أشار رجل الأعمال عفيف دلو داعم المبادرة إلى أنها عربون وفاء لحمص وتعبير عن محبة أبنائها في المغترب لبلدهم، وإيماناً منهم بأن العمل المجتمعي ينمو بالتعاون والمحبة للمصلحة العامة، ولتبقى حمص مدينة النور التي كانت وستبقى مركز إشعاع يصدّر للعالم علماً وفكراً وإبداعاً وحبّاً.

ولفت مدير مركز تقدم للحوار والتنمية وبناء السلام عبد الله الغضوي إلى أن المبادرة تعد خطوة باتجاه مجتمع أكثر تماسكاً عبر تعزيز الحوار والتنمية وإعادة بناء الثقة المجتمعية.

تخلل الحفل عزف مقطوعات موسيقية وغنائية تدعو للحب والسلام والتعايش لكورال لقاء بقيادة الفنانة سهير صوّان.