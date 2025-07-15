مدير الحراج:إخماد آخر بؤر الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي

دمشق- سانا

أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة السورية مجد سليمان، أن كوادر الحراج وفرق الإطفاء التابعة للوزارة لاتزال تتابع أعمالها في مراقبة وتبريد جميع المحاور والنقاط التي تعرضت للحرائق في نواحي (قسطل معاف، ربيعة، كسب)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني السوري والقطري والأردني والعراقي.

وقال سليمان في تصريح صحفي:إنه تم اليوم إخماد آخر بؤر الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي، في موقع (المشرفة – النبعين) بمحور كسب، مؤكداً أن جميع مواقع الحرائق تحت السيطرة وفي وضع المراقبة والتبريد.

ولفت سليمان، إلى أن عمليات إخماد البؤر تمت باستخدام الطيران وفرق الإطفاء الحقلية التابعة للحراج والدفاع المدني السوري، إضافة إلى استخدام الآليات الثقيلة لتعزيل خطوط النار وتوسيعها لتطويق تلك البؤر، لتتابع فرق الإطفاء أعمال المراقبة والتبريد.