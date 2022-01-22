كوربن: حكومة بريطانيا متواطئة بجرائم النظام السعودي في اليمن

لندن-سانا

أكد رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن أن الحكومة البريطانية متواطئة في الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن.

وقال كوربن في حسابه على موقع تويتر اليوم إن حكومة المملكة المتحدة متواطئة في هذه الجرائم من خلال التسليح والتدريب في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن داعياً إياها إلى إنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً.

وكان طيران النظام السعودي استهدف الأحياء المدنية والبنى التحتية في صنعاء وصعدة والحديدة خلال اليومين الماضيين ما أسفر عن استشهاد 80 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال وإصابة المئات بجروح إضافة إلى انقطاع الإنترنت والاتصالات عن اليمن.

وأعلنت ثماني منظمات دولية بينها “العمل ضد الجوع” و”أوكسفام” و”أنقذوا الأطفال” في بيان مشترك أن قصف النظام السعودي لسجن صعدة “استخفاف صارخ بحياة المدنيين” بينما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارات السعودية ودعا إلى “تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين”.