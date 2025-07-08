حلب.. حملة توعوية ضد الإدمان الرقمي

حلب-سانا

تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، أطلق مستشفى ابن خلدون بحلب حملةً توعويةً شاملةً حول مخاطر “الإدمان الرقمي” عبر محاضرتين علميتين في قاعته البانورامية، حول الآثار الخفية للتكنولوجيا ودور الأسرة الحاسم في المواجهة.

المخدرات الرقمية

في الجلسة الافتتاحية، قدم الطبيب المقيم بالمشفى إبراهيم طرشة تحليلاً بعنوان “إدمان دون مواد: كيف تخدعك المخدرات الرقمية”؟، كاشفاً عن مفهوم الإدمان الرقمي كسلوك قهري ينتج عن الإفراط في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، والمقاطع الصوتية والمرئية المُحفزة للدماغ.

وحذر الطبيب من ظاهرة “المخدرات الرقمية” مثل النغمات ثنائية الأذن التي تُغيّر الحالة الذهنية دون مواد كيميائية، مشيراً إلى أضرارها المتمثلة في القلق المزمن والأرق، والإدمان السلوكي وخاصة لدى المراهقين، والعزلة الاجتماعية.

وشدد على أن الوقاية تكمن في تنظيم أوقات الاستخدام وتعزيز الأنشطة البدنية والاجتماعية كبدائل صحية.

بدائل آمنة:

وفي الجلسة الثانية، ألقت الباحثة الاجتماعية منار نعيمي محاضرةً تركزت على “دور الأسرة في الاكتشاف المبكر وبدائل آمنة لتحسين التركيز”، مؤكدةً أن الأسرة تُشكّل خط الدفاع الأول عبر مراقبة التغيرات السلوكية لدى الأبناء، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة، وتعزيز الحوار الأسري لمواجهة التحديات الرقمية.

وقدمت بدائل عملية لتحسين التركيز تشمل تمارين التأمل والتنفس، وممارسة الرياضة وألعاب الذكاء التقليدية، وتبني نمط حياة متوازن بين العالمين الرقمي والواقعي، مختتمةً بتأكيدها أن “الوقاية تبدأ من البيت” عبر توعية مستمرة لبناء جيل واعٍ رقمياً.

وجاءت هذه الفعاليات كبداية لحملة موسّعة أطلقها المستشفى استجابةً للتقارير العالمية المتصاعدة عن تأثير المنبهات الرقمية على الصحة النفسية والذهنية، بهدف كشف تحوّل التكنولوجيا إلى “مخدر خفي” يدعو الأفراد والأسر لليقظة والاعتماد على البدائل الصحية قبل فوات الأوان.