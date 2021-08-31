إصابة 6 أطفال بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مخيم حندرات شمال حلب

حلب-سانا

أصيب ستة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بمخيم حندرات بريف حلب الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أنه وأثناء لعب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة على سكة القطار في حي مخيم حندرات شمال حلب انفجر لغم من مخلفات الإرهابيين ما أدى لإصابتهم بجروح مختلفة وتم إسعافهم إلى مشفى الرازي.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها

بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية قبل اندحارها من تلك المناطق بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة.

وذكرت مصادر طبية في مشفى الرازي أن جروح الأطفال تتراوح بين المتوسطة والصغيرة وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.