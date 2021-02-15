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ميليشيا (قسد) تختطف 10 معلمين لتدريسهم المناهج الحكومية في مدينة الحسكة

2021-02-15

الحسكة-سانا

واصلت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها الإجرامية بحق المعلمين الذين يدرسون المناهج الحكومية في مدينة الحسكة وريفها حيث اختطفت اليوم عدداً من المعلمين في مدينة الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين تابعين لميليشيا (قسد) شنوا حملة مداهمات في عدد من الأحياء السكنية في مدينة الحسكة واختطفوا 10 معلمين بذريعة قيامهم بتدريس الطلبة المناهج الحكومية الرسمية المقررة من وزارة التربية السورية واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

وأقدمت ميليشيا (قسد) على مدى الأسابيع الماضية على تكثيف ملاحقتها للمعلمين واختطفت خلال الأسبوع الماضي 8 منهم من مدينة عامودا وبلدة الرميلان لأنهم يدرسون الطلاب بمناهج وزارة التربية السورية ما اعتبرته تلك الميليشيا خطراً يمكن أن يفضح تزويرها المتعمد لتاريخ المنطقة الذي تحاول فرضه بالقوة على الأهالي.

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