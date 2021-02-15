اكتشاف بقايا كواكب مشابهة للأرض والمريخ بأقدم أجسام في المجرة

لندن-سانا

اكتشف علماء من جامعة وارويك البريطانية غبارا من كواكب شبيهة بالأرض في الغلاف الجوي لأربعة أجسام كونية قريبة تعد من أقدم الأجسام في المجرة.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية وجد العلماء طبقات خارجية تحتوي على ما يصل إلى 300 ألف غيغا طن من الحطام الصخري تتضمن ما يصل إلى 60 غيغا طن من الليثيوم و3000 غيغا طن من البوتاسيوم.

كما وجدوا آثارا للصوديوم والكالسيوم ما يشير إلى أن البقايا من الكواكب الميتة مماثلة لما تم العثور عليه على الأرض والمريخ وبالتالي فهذه ليست المرة الأولى التي يرى فيها علماء الفلك بقايا كوكبية في الغلاف الجوي لأجسام نجمية ميتة فحسب وإنما المرة الأولى لمعرفة أن الأنظمة الشمسية مثل نظام الأرض كانت موجودة منذ مليارات السنين.

وقال الباحث الرئيس الدكتور مارك هولاندز من قسم الفيزياء بالجامعة “في الماضي رأينا كل أنواع الأشياء مثل الوشاح والمواد الأساسية ولكن لم يكن لدينا اكتشاف نهائي للقشرة الكوكبية” موضحا أن الليثيوم والبوتاسيوم مؤشرات جيدة لمواد القشرة فهي غير موجودة بتركيزات عالية في الوشاح أو اللب.