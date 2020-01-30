مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في جبهة حمير بتعز

صنعاء-سانا

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم وأصيب آخرون خلال إحباط الجيش اليمني محاولة تسلل لهم على جبهة حمير في مديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله “إن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم”.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون خلال إحباط الجيش اليمني الاثنين الماضي محاولة تسلل لهم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

إلى ذلك استهدف مرتزقة العدوان مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 35 قذيفة مدفعية بينما أصيب شاب بنيران المرتزقة في منطقة المغرس بمديرية التحيتا.

وكانت قوى العدوان قد واصلت خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ يومين.