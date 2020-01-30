صدور المجلد الخامس من موسوعة الآثار عن هيئة الموسوعة العربية

دمشق-سانا

صدر مؤخراً عن هيئة الموسوعة العربية المجلد الخامس من موسوعة الآثار في سورية بحلة متميزة ومضمون حافل ببحوث موضحة بالجداول والأشكال والرسوم والصور الملونة.

ويحوي هذا المجلد تتمة بحوث حرف الجيم وبداية حرف الحاء وفق المنهجية المتبعة في الموسوعة أعدها وكتبها وألفها وراجعها وحققها باحثون أكاديميون متعمقون كل في اختصاصه.

ويضم المجلد بين دفتيه عناوين وأبحاثا تتناول أوابد ومواقع أثرية سورية وفي بلاد الشام مقدما تعريفا شاملا بكل موضوع مرفقا بصور ومخططات وخرائط توضيحية كما يقدم المجلد تعريفا لشخصيات رواد البحث عن الاثار السورية.

ويرفد الموسوعة طاقم فني وإداري ولغوي بإشراف الدكتور محمود السيد المدير العام لهيئة الموسوعة والدكتور محمود حمود رئيس موسوعة الآثار في سورية.

ميس العاني