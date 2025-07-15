السعودية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية مجددة دعوتها المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا ومساندتها في هذه المرحلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: تابعت المملكة العربية السعودية التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأضافت الخارجية: تدين المملكة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974م.

وتابعت الخارجية: تجدد المملكة دعوتها المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومساندتها في هذه المرحلة والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.