SCS-NET
الشريط الأخباري

هطلات غزيرة متوقعة وهبات رياح شديدة تتجاوز سرعتها 85 كم/ساعة

2020-01-30

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية بينما تضعف الفعالية الجوية تدريجيا بدءا من ساعات ما بعد الظهر.

الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كم/ساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق                        10-4

المنطقة الجنوبية           11-5

المرتفعات الجبلية           5-1

المنطقة الوسطى          10-5

المنطقة الساحلية          13-9

المنطقة الشمالية          9-3

منطقة الجزيرة               10-3

المنطقة الشرقية           12-4

منطقة البادية                11-4

انظر ايضاً

أمطار غزيرة متوقعة في معظم المناطق مساء اليوم

دمشق-سانا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved