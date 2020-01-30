هطلات غزيرة متوقعة وهبات رياح شديدة تتجاوز سرعتها 85 كم/ساعة

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية بينما تضعف الفعالية الجوية تدريجيا بدءا من ساعات ما بعد الظهر.

الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كم/ساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 10-4

المنطقة الجنوبية 11-5

المرتفعات الجبلية 5-1

المنطقة الوسطى 10-5

المنطقة الساحلية 13-9

المنطقة الشمالية 9-3

منطقة الجزيرة 10-3

المنطقة الشرقية 12-4

منطقة البادية 11-4