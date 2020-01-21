اليمن..جرح طفلين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي بالحديدة

صنعاء-سانا

أصيب طفلان يمنيان بجروح بليغة اليوم جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت إن “طفلين أصيبا بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهمي بالحديدة”.

وأضاف المصدر إن “قوى العدوان أطلقت صاروخين موجهين على منازل اليمنيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة”.

وتواصل قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وحصارها للمواطنين في محافظة الحديدة لأكثر من عام ونصف العام في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن.