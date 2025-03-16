للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية فيها… القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يجري جولة تفقدية على مستشفى الهلال الأحمر ‏

دمشق-سانا

أجرى القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع جولة تفقدية على ‏الهيئة العامة لمستشفى الهلال الأحمر العربي السوري للاطلاع على سير ‏العمل، والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية فيها. ‏

وشملت الجولة أقسام الإسعاف والأشعة والمخبر الإسعافي المركزي، ووحدة ‏الكلية الصناعية والعيادات والعناية المشددة، والعمليات والجراحة العامة، ‏واستمع الدكتور الشرع من الكادر الطبي والفني إلى احتياجات المستشفى ‏الأساسية، والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل، وما يعانيه ‏الكادر من تحديات. ‏

وأكد مدير المستشفى الدكتور خالد موسى أهمية الجولة للاطلاع على عمل ‏المستشفى واحتياجاتها، والتأكد من توافر ‏الاحتياجات الأساسية، وخاصة في ‏الإسعاف والعنايات المركزة، والتركيز على تأمين كل الاحتياجات ‏الضرورية.‏ ‏

وخلال اجتماع عقب الجولة، بين الدكتور الشرع أن جميع المنشآت الصحية ‏في سوريا تعاني من نقص حاد في التجهيزات والمستلزمات والمعدات، ‏وتعمل الوزارة حاليا على حل أو سد هذا النقص، بالتعاون مع الجمعيات ‏والمنظمات الدولية، موضحاً أن هذه الجولة تأتي استكمالاً للجولات السابقة ‏والدورية على المنشآت الصحية، للارتقاء بمستواها، والعمل على تقديم ‏خدمات صحية نوعية للمواطنين، وللتأكد من الجاهزية الكاملة لها على مدار ‏الساعة. ‏

رافق القائم بأعمال الوزارة في جولته معاونه الدكتور حسين الخطيب، ومدير ‏صحة دمشق الدكتور أكرم معتوق، ومدير مديرية الإمداد شادي حاج حسين، ‏ومدير الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية الدكتور إبراهيم الحساني.

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