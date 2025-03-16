للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية فيها… القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يجري جولة تفقدية على مستشفى الهلال الأحمر ‏

دمشق-سانا
أجرى القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع جولة تفقدية على الهيئة العامة لمستشفى الهلال الأحمر العربي السوري للاطلاع على سير العمل، والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية فيها.
وشملت الجولة أقسام الإسعاف والأشعة والمخبر الإسعافي المركزي، ووحدة الكلية الصناعية والعيادات والعناية المشددة، والعمليات والجراحة العامة، واستمع الدكتور الشرع من الكادر الطبي والفني إلى احتياجات المستشفى الأساسية، والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل، وما يعانيه الكادر من تحديات.
وأكد مدير المستشفى الدكتور خالد موسى أهمية الجولة للاطلاع على عمل المستشفى واحتياجاتها، والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية، وخاصة في الإسعاف والعنايات المركزة، والتركيز على تأمين كل الاحتياجات الضرورية.
وخلال اجتماع عقب الجولة، بين الدكتور الشرع أن جميع المنشآت الصحية في سوريا تعاني من نقص حاد في التجهيزات والمستلزمات والمعدات، وتعمل الوزارة حاليا على حل أو سد هذا النقص، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية، موضحاً أن هذه الجولة تأتي استكمالاً للجولات السابقة والدورية على المنشآت الصحية، للارتقاء بمستواها، والعمل على تقديم خدمات صحية نوعية للمواطنين، وللتأكد من الجاهزية الكاملة لها على مدار الساعة.
رافق القائم بأعمال الوزارة في جولته معاونه الدكتور حسين الخطيب، ومدير صحة دمشق الدكتور أكرم معتوق، ومدير مديرية الإمداد شادي حاج حسين، ومدير الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية الدكتور إبراهيم الحساني.
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