لمخالفات فيها… تنظيم ضبوط تموينية بحق عدة أفران خاصة في اللاذقية

اللاذقية-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم عدداً من ‏الضبوط التموينية، بحق أفران خاصة لمخالفتها بنقص وزن ربط الخبز ‏المعدة للبيع.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر ‏لمراسلة سانا أنه تم خلال جولة صباح اليوم تنظيم ضبوط بحق مخابز ‏الدعتور وجبارة في الرمل الشمالي والشاطئ الأزرق وقنينص بمدينة ‏اللاذقية والرميلة بمدينة جبلة لوجود نقص بوزن ربط الخبز المعدة للبيع ‏يتراوح بين 350 و450 غراماً في كل ربطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية استناداً الى المرسوم رقم 8 لعام 2021.‏

وأشار زاهر إلى أنه تم كذلك تنظيم ضبط نقص بمخصصات الدقيق التمويني ‏والإتجار بها في السوق السوداء لمخبز عين الراهب في جبلة، مبيناً أن النقص ‏بلغ نحو 33 كيس دقيق تمويني، وغرامتها 43 مليوناً و643 ألف ليرة ‏سورية، مع تنظيم ضبط للمخبز لمخالفة نقص وزن في ربطات الخبز المعدة ‏للبيع.‏

فاطمة ناصر

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