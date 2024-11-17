لمخالفات فيها… تنظيم ضبوط تموينية بحق عدة أفران خاصة في اللاذقية

اللاذقية-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم عدداً من الضبوط التموينية، بحق أفران خاصة لمخالفتها بنقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر لمراسلة سانا أنه تم خلال جولة صباح اليوم تنظيم ضبوط بحق مخابز الدعتور وجبارة في الرمل الشمالي والشاطئ الأزرق وقنينص بمدينة اللاذقية والرميلة بمدينة جبلة لوجود نقص بوزن ربط الخبز المعدة للبيع يتراوح بين 350 و450 غراماً في كل ربطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية استناداً الى المرسوم رقم 8 لعام 2021.
وأشار زاهر إلى أنه تم كذلك تنظيم ضبط نقص بمخصصات الدقيق التمويني والإتجار بها في السوق السوداء لمخبز عين الراهب في جبلة، مبيناً أن النقص بلغ نحو 33 كيس دقيق تمويني، وغرامتها 43 مليوناً و643 ألف ليرة سورية، مع تنظيم ضبط للمخبز لمخالفة نقص وزن في ربطات الخبز المعدة للبيع.
فاطمة ناصر
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