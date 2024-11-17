افتتاح ماجستير تأهيل وتخصص جديد لذوي الإعاقة في المعهد العالي ‏للدراسات والبحوث السكانية

دمشق-سانا‏

أعلن المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية اليوم افتتاح ماجستير تأهيل ‏وتخصص جديد بـ “آليات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” ‏بدءاً من العام الدراسي 2024 – 2025.‏

وأوضح عميد المعهد الدكتور جمعة حجازي في تصريح لـ سانا أن الماجستير ‏يهدف إلى توفير المعرفة المتخصصة حول مختلف أنواع الإعاقات وآليات ‏دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتعزيز مهارات التواصل معهم ومع أسرهم لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب، وتمكين الطلاب من آليات ‏التمكين الاقتصادي وتخطيط وإدارة مشاريع ومبادرات تهدف إلى دعم ‏الأشخاص ذوي الإعاقة.‏

كما يهدف التخصص الجديد وفق حجازي إلى توضيح القوانين والتشريعات الخاصة بحماية ‏حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بها، وتقديم استراتيجيات دعم ‏وتأهيل نفسي واجتماعي لهم، وتوفير المعرفة والمهارات المتخصصة حول ‏استراتيجيات التعامل مع الأنواع المختلفة من الإعاقات وتدريب الطلاب على ‏استراتيجيات وطرائق تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في ‏المدارس الدامجة، وآليات دمجهم في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى توضيح ‏أخلاقيات مهنة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج والتوعية ‏الصحية لهم، وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة وتطوير سياسات فعّالة ‏لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.‏

وأشار عميد المعهد إلى أن الماجستير سيكون لاختصاصات محددة مثل “‏الكليات الطبية وكليات التربية وعلم الاجتماع”، وسيلبي طموح الكثير من ‏الجمعيات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية للتعامل مع هذه ‏الفئة المهمة جداً التي تحتاج إلى آليات وتقنيات وبرامج ومشاريع لإعادة ‏دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وخاصة بعد الحرب على ‏سورية وازدياد نسبة ذوي الإعاقة.‏

وبين حجازي أن مدة تحضير درجة الماجستير المذكورة عامان دراسيان، ‏ويحدد مجلس المعهد سنوياً عدد المقبولين لتحضير هذه الدرجة وفق الخطة ‏المقررة والإمكانات المتاحة.‏

يذكر أن المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أحدث بالقانون رقم 23‌‏ لعام 2003، وهو مؤسسة أكاديمية مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي ومتخصصة فقط بالدراسات السكانية “ماجستير ودكتوراه” ‏وذلك في جانب التأهيل والتخصص أو الجانب الأكاديمي.

هيلانه الهندي

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