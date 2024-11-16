لأجل السلام نغني… حفل فني لكورال فيولا في حمص

حمص-سانا

أحيا كورال فيولا حفلاً موسيقياً غنائياً بمشاركة أكثر من 30 عازفاً ومغنياً بعنوان ” لأجل السلام نغني” بقيادة العازف حازم درويش، وذلك على خشبة مسرح عبد الحميد الزهراوي بحمص.

وتضمن برنامج الحفل باقة منوعة من الأغاني الوطنية والطربية، بالإضافة إلى شارات مسلسلات درامية سورية حظيت بشعبية واسعة.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار مؤسس كورال فيولا علي النقري إلى أن الكورال يضم حوالي 200 من الأعضاء الشباب من عازفين ومغنين، كما تم افتتاح الكورال في 7 محافظات سورية و4 دول عربية، لافتاً إلى أن الكورال يسعى إلى الحفاظ على الهوية السورية الفنية الأصيلة، حيث اشتق اسمه من الزهرة السورية النادرة التي أخذها الغرب وصنع منها آلة الموسيقا، وعاد فيها إلى الشرق عبر آلة موسيقية من أنواع الكمنجة.

بدوره لفت قائد الكورال حازم درويش إلى أنه تم اختيار 10 شارات مسلسلات درامية سورية معروفة وإعادة إحيائها بطريقة جديدة بأصوات 20 شاباً وشابةً وعزف 8 من المواهب الموسيقية المتميزة، والذين استطاعوا أن يرسموا البسمة ويدخلوا الفرح لقلوب جمهور الكورال رغم الحرب والظروف التي نعيشها.

رشا محرز

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