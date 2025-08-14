وزير الصحة يبحث مع الجالية السورية في اليابان تعزيز التعاون الطبي والدوائي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، مع وفد من ممثلي الجالية السورية في اليابان، برئاسة الدكتور أحمد المنصور، سبل التعاون في المجالات الصحية والتقنية، والصناعات الدوائية، وتعزيز جودتها.

وناقش الجانبان، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، تعزيز الشراكات الدوائية بين سوريا واليابان، لتوفير أدوية مبتكرة وتبادل الخبرات، وتعزيز الجودة الدوائية، إضافة إلى دعم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الصحية السورية في إدارة المؤسسات الطبية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع الدوائي.

وشدد الدكتور العلي على أهمية دعم اليابان في تدريب الكوادر الصحية على استخدام الأجهزة الحديثة، وكذلك في إعادة تأهيل وبناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة، داعياً إلى ضرورة زيارة المستشفيات للوقوف على احتياجاتها بشكل دقيق.

بدوره أعرب الوفد عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة اليابانية لدعم القطاع الصحي في سوريا، ونقل صورة الواقع الصحي للجانب الياباني بدقة، والإسراع في إقامة علاقات تعاونية بين الجانبين، مشيراً إلى الدعم التاريخي الذي تقدمه اليابان لسوريا عبر المنظمات الدولية، حيث قدمت اليابان سابقاً برامج صحية مهمة، منها برامج الصحة الإنجابية.

وتطرق الوفد إلى الصعوبات التي تواجهها سوريا في تأمين أدوية السرطان، مقترحاً البدء بخطوات عملية للحصول على هذه الأدوية عبر الشركات اليابانية، وتأمين العلاج النوعي، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال استخدام الأجهزة الطبية الدقيقة، وإدارة المرافق الصحية، مؤكداً أهمية التحول الرقمي في المستشفيات وتوطين هذه التقنيات لتخفيف تكاليف الصيانة ورفع الكفاءة.