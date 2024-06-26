العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على البلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على بلدة الخيام باب الثنية، فيما استهدف الطيران المعادي بلدة عيتا الشعب بصاروخي جو أرض.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة بعد صيانة شركة الكهرباء له مباشرة.

إلى ذلك قصفت قوات العدو بالمدفعية أطراف بلدة الوزاني، وكذلك منطقة وادي حامول وأطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب، إضافة إلى أطراف بلدة العديسة لجهة كفركلا، بالتزامن مع قصف فوسفوري يستهدف منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency