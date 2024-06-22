الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس، رام الله، طولكرم، الخليل، وجنين واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت 25 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 9325 فلسطينياً.

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