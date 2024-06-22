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101 شهيد جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

2024-06-22

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 101 شهيد و169 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 260 على القطاع ارتفع إلى 37551 شهيداً و 85911 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 5 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال المسير من نوع “كواد كابتر” منطقة المثلث في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعاً سكنياً بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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