الكرملين: تقييد دخول السياح الروس إلى النرويج قرار عنصري ولن يبقى بلا رد

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار النرويج في تقييد دخول السياح الروس هو قرار عنصري، وأن موسكو لن تبقى صامتة حياله.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله: إن “مثل هذه القرارات لا يمكن أن تبقى دون رد.. وهو قرار مرفوض ولا يمكن وصفه إلا بأنه عنصري وسيزيد من تدهور العلاقات بين البلدين”.

تصريحات الكرملين جاءت بعدما فرضت النرويج اليوم قيوداً إضافية على دخول السياح الروس، اعتباراً من الـ29 من أيار الجاري.

كما ستشمل القيود “بحسب القرار النرويجي الروس الذين حصلوا على تأشيرة النرويج قبل الربع الثاني من العام 2022 ومن حصلوا على تأشيرة دول شنغن الأخرى”.

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