عروض تصاميم ملابس وأزياء تراثية لخريجي معهد الاقتصاد المنزلي بالسويداء

السويداء-سانا

قدم نحو خمسين خريجاً وطالباً من معهد الاقتصاد المنزلي بالسويداء اليوم عرضاً لأعمالهم ومشروعاتهم في تصميم الملابس والأزياء التراثية، وذلك على خشبة مسرح مديرية التربية.

وجاء العرض خلال فعالية أقامتها إدارة المعهد بإشراف مديرية التربية لتخريج دفعة جديدة من الطلاب بحضور فعاليات رسمية وأهلية.

وذكرت مديرة المعهد تغريد أبو محمود في تصريح لمراسل سانا أن العروض المقدمة هي من مشاريع الخريجين والتدريبات على تصميم القطع الفنية للطلاب، وتكتسب أهمية في إبراز مهارتهم في خياطة الملابس وباستخدام ماكينات الخياطة والإبرة والخيط خلال دراستهم.

ولفت معاون مدير التربية لشؤون التعليم المهني بسام عواد في تصريح مماثل إلى أهمية الفعالية للإضاءة على عمل الطلاب وتأهيلهم وتشجيعهم لدخول سوق العمل، إضافة إلى إبراز دور التعليم المهني ومخرجاته.

بدوره، نوه مدير التربية أكرم الحسنية بجهود المجتمع المحلي الداعم للعمل التربوي ودور كوادر المعهد ومدرسيه لإنجاح الفعالية.

وأعرب عدد من الطلاب والخريجين عن سعادتهم بما قدموه وتعلموه وتدربوا عليه ضمن المعهد بما يمكنهم من الانخراط بسوق العمل.

عمر الطويل

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