بوتين: أكثر من 90 بالمئة من التسويات التجارية في الاتحاد الأوراسي تتم بالعملات الوطنية

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 90 بالمئة من المدفوعات في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتم بالعملات الوطنية.

وخلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى بصيغة ضيقة اليوم في موسكو، قال بوتين: “إن حجم التجارة المتبادلة بين بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تضاعف تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، وعلاوة على ذلك، فإن أكثر من 90 بالمئة من التسويات تتم بالفعل بالعملات الوطنية”.

وأضاف: “إن منظمتنا كرست نفسها خلال العقد الماضي كأحد المراكز المستقلة والمكتفية ذاتياً في العالم الناشئ متعدد الأقطاب”.

وكانت القمة السنوية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي افتتحت اليوم في موسكو بمشاركة زعماء الدول الخمس الأوراسية، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وهم فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو وقاسم جومارت توكاييف وصدير جباروف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

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