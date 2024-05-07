طرطوس-سانا

تضمن اليوم العلمي الأول لكلية الطب البشري بجامعة طرطوس محاضرات حول آخر مستجدات الأمراض الداخلية والجراحة العصبية والنسائية وأمراض الأطفال.

ولفت رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب في تصريح لمراسلة سانا إلى أن هدف اليوم العلمي إثراء المعلومات لدى طلاب كلية الطب، وتقديم مواضيع تخصصية في العلوم الطبية.

بدوره عميد كلية الطب البشري الدكتور محمود دلول أشار إلى أن اليوم العلمي الذي يقام لأول مرة مخصص لأساتذة وطلاب الكلية، يقدم خلاله المحاضرون آخر المستجدات في مجال التشخيص وطرق العلاج لمختلف الأمراض.

الدكتور علي سلمان أستاذ التشريح المرضي بالكلية قدم محاضرة حول حالات “ورم لحمة الجهاز الهضمي” ومظاهره وعوارضه وطرق معرفته والتشخيص، ودور جهاز الطبقي المحوري وجهاز التنظير في تشخيص الأورام، والإجراءات الأخرى التي تحدد وجود ورم خبيث لمعرفة العلاج المناسب له، لافتاً إلى أنه على الرغم من تصنيفه ورماً خبيثاً نادراً إلا أنه يعالج دوائياً في المنزل.

وتمحورت محاضرة الأستاذ الدكتور سمير مرعي رئيس قسم الأطفال بالكلية حول “رسائل تربوية لطفولة سليمة ومستقبل أفضل”، مبيناً أن هذا الموضوع في غاية الأهمية لتحديد كيفية بناء عقل ودماغ الطفل، ما يساعد في بناء سلوكياته مستقبلاً.

أستاذ الجهاز الحركي الدكتور أحمد بدران تطرق في محاضرته التي حملت عنوان “الحمى الرثوية بين الماضي والحاضر” إلى مضاعفات الإصابة بالحمى التي تصيب الأطفال بشكل خاص، والتي قد تسبب أذية الدسامات القلبية والعجز الوظيفي، لافتاً إلى دراسات واسعة تجري عالمياً لإيجاد لقاحات مناسبة لهذا المرض.

ونوهت الطالبة هبة قاسم بقيمة وغنى المعلومات التي استمعوا إليها من الدكاترة بمختلف الاختصاصات الطبية، وخصوصاً أنها ترافقت مع عرض حالات سريرية قبل وأثناء وبعد إجراء التدبير العلاجي لها تشخيصياً وجراحياً.

ولفت الطالب يزن سالم إلى أن ما قدمه الأطباء المحاضرون اليوم له أهمية بالنسبة لطلاب كلية الطب البشري لناحية الاستفادة منها في التعامل مع حالات مشابهة سواء في مراحل الدراسة أو عند دخول مجال العمل الطبي.

فاطمة حسين

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