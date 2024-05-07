تنظيم ضبوط بحق 22 مخبزاً خاصاً مخالفاً في درعا

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا اليوم 22 مخبزاً خاصاً مخالفاً في ريف المحافظة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط التي تم تنظيمها طالت مخابز عابدين وكويا ونافعة وعتمان وأم ولد و”العبيدات والجاعوني” في الشجرة، و”العام” في تسيل، و”المطلق ونمر” في نمر، و”الجباوي” في جاسم و”القواريط” في الحارة، و”الحديث والأسد” في المسيفرة، و”الزيتاوي والمناجرة” في النعيمة، بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك ضبطت كمية زائدة من الدقيق التمويني في مخبز “المقدم” ببلدة تسيل لم يتم الإبلاغ عنها، وضبطت مخابز حيط والمتاعية و”النابلسي والتوفيق” في سحم الجولان و”المقدم” في بلدة جلين بمخالفة الإخلال بمواعيد العمل.

قاسم المقداد

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