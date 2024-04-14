مدفيديف: ما يجري في غزة من عمليات قتل يقلل فرص نجاح بايدن في الانتخابات

موسكو-سانا

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن ما يجري في غزة من عمليات قتل يقلل فرص نجاح الرئيس الأمريكي جو بايدن في النجاح بالانتخابات المقبلة.

وكتب مدفيديف في حسابه على تلغرام اليوم وفقاً لموقع RT: “لا تريد الولايات المتحدة حرباً كبيرة في الشرق الأوسط وهي تحاول الحفاظ على التوازن وضبط النفس، لأن عمليات القتل في غزة تؤدي إلى تقليل فرص بايدن في الانتخابات، كما ستؤدي الحرب بين إسرائيل وإيران إلى المزيد من الغموض”.

وأشار مدفيديف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم لعدد الضحايا جراء الحرب في أوكرانيا، مبيناً أن هذه الحرب بالنسبة للغرب عبارة عن استثمار يعملون على استمراره.

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