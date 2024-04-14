33729 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 191

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33729 شهيداً و76371 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 43 شهيدا و62 جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم 191 إلى 33729 شهيداً و76371 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأصيب ثمانية فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال ثلاثة منازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثامين عدد من الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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