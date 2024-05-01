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وفاة شخص وإصابة آخر جراء تدهور مركبة على طريق عام البيرة – الدريكيش بريف حماة

2024-05-01

حماة-سانا

توفي شخص، وأصيب آخر جراء تدهور مركبة من نوع بيك آب سكودا مغلقة على طريق عام البيرة – الدريكيش في ريف حماة.

وذكرت وزارة الداخلية أن سبب الحادث هو خلل فني أصاب المركبة، وعدم تمكن السائق من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة ما أدى إلى وفاة شخص، وإصابة السائق إصابة بليغة.

وأشارت الوزارة إلى أن دورية من شرطة مخفر ناحية وادي العيون حضرت، وتم سعاف المصاب ونقل جثة المتوفي إلى مشفى مصياف الوطني، لافتة إلى أنه تم نظيم الضبط اللازم بالحادث.

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