محافظ دمشق يكرم عدداً من عمال القطاعات الخدمية والإنتاجية

دمشق-سانا

بمناسبة عيد العمال وتقديراً لجهودهم كرم محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اليوم عدداً من العمال القائمين على رأس عملهم في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية بدمشق.

جاء ذلك خلال جولة على مراكز الصيانة والنظافة، وخدمة المواطن التخصصي التابع لوزارة الصحة، ومجمع ابن النفيس الطبي، ومحطة تحويل كهرباء ابن النفيس، ومركز فوج إطفاء ابن النفيس، ومركز طوارئ كهرباء ركن الدين، ومخبز ابن النفيس الآلي، والشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية”.

وهنأ المهندس كريشاتي العمال في عيدهم، منوهاً بالجهود التي يبذلونها في أداء واجبهم ومثابرتهم على العمل والإنتاج رغم كل الظروف، ومؤكداً أن العمال ركيزة أساسية في بناء أي مجتمع وتحقيق التقدم والازدهار.

شارك في الجولة أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسام السمان ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رفيق العلوني.

فراس صافي

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