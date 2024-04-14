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تنظيم 40 ضبطاً بحق وسائل نقل عامة مخالفة في درعا

2024-04-14

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأسبوع الماضي 40 ضبطاً تموينياً طالت وسائل نقل عامة مخالفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة بين في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم تنظيم ضبوط بحق 40 وسيلة نقل عامة سرفيس على خطوط درعا وداعل وجمرين وحيط وعابدين وأم ولد وبصر الحرير وانخل ونوى وجاسم ونصيب وطفس والجيزة، بمخالفة استعمال البطاقة الإلكترونية بقصد الإتجار بمخصصاتها.

ودعا الصياصنة أصحاب السرافيس والسيارات العامة إلى الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، وعدم استعمال البطاقة الإلكترونية لغير الغاية المخصصة لها تلافياً لتنظيم الضبوط بحقهم.

قاسم المقداد

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