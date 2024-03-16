مراقبو رابطة الدول المستقلة.. الانتخابات الرئاسية الروسية تسير بشكل سلس في مقاطعة موسكو

موسكو-سانا

أكد رئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة إلى الانتخابات الرئاسية الروسية، إيلكوم نيماتوف اليوم أنه لم تُسجل أي مخالفات في مراكز الاقتراع في مقاطعة موسكو.

وقال نيماتوف في تصريحات لوكالة سبوتنيك: ” في اليوم الأول للانتخابات قمنا بزيارة الدائرة رقم 697، وكان رؤساء لجنة الدائرة وجميع أعضائها والمراقبون موجودين في مراكز الاقتراع، وكانت المراكز مستعدة بشكل جيد، ولم يتم تسجيل أي انتهاكات أثناء مراقبة الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية”.

من جهة أخرى أعلن مدير شركة روس تيليكوم للاتصالات، إيغور لابونوف أن اليوم الأول من التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الروسية شهد تنفيذ أكثر من 90 ألف هجمة إلكترونية على منصة الانتخابات، وقد بلغت ذروتها مع وصولها إلى أكثر من 2.5 مليون طلب في الثانية، مشيراً إلى أن مصدر الاختراق يأتي من أوكرانيا وأمريكا الشمالية.

وأشار لابونوف إلى أنه عندما نتحدث عن مثل هذا المستوى غير المسبوق من الهجمات السيبرانية يجب أن نفهم أن الغرب الجماعي يقاتل ضدنا بكل الوسائل.

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