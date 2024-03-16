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المقاومة اللبنانية تستهدف خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي

2024-03-16

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلونا بصاروخي بركان العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم، كما استهدفوا بالأسلحة الصاروخية مواقع البغدادي والرمثا والسماقة للعدو الإسرائيلي، وحققت فيهم إصابة مباشرة”.

كما استهدفت بقذائف الهاون العدو الإسرائيلي في موقع المالكية شمال فلسطين المحتلة وأصابته إصابة مباشرة‏.

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