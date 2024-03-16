63 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 63 شهيداً و 112 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 162 على القطاع ارتفع إلى 31553 شهيداً و73547 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

واستشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب 10 آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهدت فلسطينية جراء قصف بحرية الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

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