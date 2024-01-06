طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارد ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة وخاصة في المنطقة الوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…