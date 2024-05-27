66 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 66 شهيداً و383 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية غرب مدينة رفح جنوب القطاع ارتفع إلى 45 شهيداً و249 جريحاً.

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 234 على القطاع وصل إلى 36050 شهيداً، و81026 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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