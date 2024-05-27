SCS-NET

66 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

2024-05-27

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 66 شهيداً و383 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية غرب مدينة رفح جنوب القطاع ارتفع إلى 45 شهيداً و249 جريحاً.

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 234 على القطاع وصل إلى 36050 شهيداً، و81026 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

106 شهداء جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved