لافروف: ستولتنبرغ تجاوز صلاحياته كأمين عام لحلف “الناتو”

موسكو-سانا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ تجاوز صلاحياته عندما تحدث علناً عن دعم أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية.

وقال لافروف في تصريح اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “أشك في أن الأمين العام يستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية، والتحدث باسم أعضاء الحلف، عندما تتم مناقشة الموضوع بالنسبة لهم داخل الناتو، وليس على مستوى الأمانة العامة والأمين العام، ولكن داخل الحلف، حيث الدول الأعضاء، وهو ينفذ إرادتها، أعتقد أنه تجاوز صلاحياته”.

وكان ستولتنبرغ قال في تصريحات له: إن “أوكرانيا لها الحق، بما في ذلك مهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية”، مضيفاً: إن “بعض الحلفاء رفعوا القيود المقابلة على الضربات، وأعتقد أن الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى”.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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