الصين تدعو اليابان وكوريا الجنوبية إلى رفض التدخلات الخارجية والالتزام بالدعم المتبادل

سيئول-سانا

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليابان وكوريا الجنوبية إلى العمل مع الصين لرفض التدخلات الخارجية، والالتزام بالتعايش، والدعم المتبادل فيما بينهم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن تشيانغ قوله خلال حضوره قمة الأعمال الثامنة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية بحضور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: “إنه يتعين على الصين واليابان وكوريا الجنوبية التي يفصل بينها شريط ضيق من المياه أن تحافظ على علاقات الجوار الطيبة، واستخلاص الدروس من التاريخ والتطلع إلى المستقبل، وكذلك التوافق مع إرادة شعوبها في العيش والعمل بسلام”.

واعتبر المسؤول الصيني أن “التكامل الاقتصادي العميق بين هذه الدول الثلاث يفرض عليها العمل من أجل التنمية المشتركة، والتعامل كشركاء موثوقين في البحث عن المزايا التكاملية ونقاط التعاون حتى تحقق مستوى أعلى من المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة”.

ودعا تشيانغ البلدان الثلاثة إلى الاستفادة من اتجاه تنمية الحضارات الإنسانية، وإفساح المجال كاملاً لمد العلاقات ودعم التبادلات الشعبية بشكل نشط، وتعزيز التبادلات الثقافية الموسعة.

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