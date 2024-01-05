استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على مدينة خان يونس، كما فجر الاحتلال مربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرق المدينة مع استمرار القصف المكثف على محيط مستشفى الأوروبي وناصر، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس منذ صباح اليوم إلى 32 شهيداً.

وأظهر مقطع فيديو جثامين 14 شهيداً بينهم 9 أطفال، جرى انتشالهم بعد قصف طيران الاحتلال خيام النازحين في محيط منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلاً ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى ووجود عدد آخر تحت الأنقاض.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية 13 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيداً و318 جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 90 إلى أكثر من 22400 شهيد و57600 جريح.

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