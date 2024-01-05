الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم أوكراني في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوية تصدت لمحاولة قوات كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: إنه “تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية” مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم صاروخي على الأراضي الروسية.

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