أهمية الحفاظ على اللغة العربية وقراءات شعرية في ثاني أيام مهرجان الشعر السنوي

طرطوس-سانا

علاقة الإنسان باللغة العربية وأسباب ارتباطه وحاجته لها وكيفية نشأتها وأهمية الحفاظ عليها كانت أهم محاور المحاضرة التي قدمتها دكتورة اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة طرطوس فاديا سليمان وذلك في ثاني أيام مهرجان الشعر السنوي الذي تنظمه مديرية الثقافة والمركز الثقافي العربي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

سليمان استعرضت أسباب ودوافع نشوء اللغة شارحة وظائف اللغة مبينة أنها جاءت من الحاجة إلى التواصل بين أفراد المجتمع لافتة إلى أن اللغة مكتسبة وليست غريزة وعددت المراحل التي مرت بها اللغة العربية من تصفية وانتقاء.

سليمان نوهت بأن أقدم نص عثر عليه باللغة العربية الفصحى يعود لعام 328 ميلادية، وبينت أصول ظهور النحو الذي جاء لصون اللغة والنطق السليم لكلماتها وقدمت طرقاً للحفاظ عليها منها إيجاد إطار عربي قادر على توطيد وتوصيف المصطلحات العلمية واللغوية لمختلف التخصصات وبناء سياسة واضحة دقيقة لمجال التعريب بشكل يغني الثقافة ويعزز اللغة.

وجاءت القصائد الوجدانية للشعراء المشاركين في جلسة القراءات الشعرية وهم غسان ونوس وصالح سلمان ولينا حمدان ومجد إبراهيم وبسام حمودة لتعزز أهمية اللغة ومكانتها في الشعر العربي بشكل خاص ليقدم بعضهم شعراً خاصاً بأهمية القصيدة واللغة العربية.

فاطمة حسين

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